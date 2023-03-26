Сорт груши, который назвали «эталоном белорусского садоводства»

По версии РУП "Институт плодоводства", самым лучшим сортом груши белорусской селекции является Просто Мария.

Анатолий Криворот, возглавляющий Институт плодоводства, объяснил происхождение названия сорта и указал его преимущества:

Это название понятно всем, кто старше 30 — тогда было очень популярен одноименный сериал. Но на самом деле наша груша названа так в честь основного автора сорта Марии Мялик. Эта груша считается эталоном белорусского садоводства и самым желанным сортом из Беларуси в России. Это осенний сорт, в холодильнике он может храниться до января. Даже в холодное лето такая груша вызревает до приятной сладости.

Плоды Просто Марии весят до 300 г, аккуратной ровной формы, на вкус очень сладкие, сочные, без грама кислинки и не вяжут. Мякоть нежная, однородная, без зернистости.

Эксперт порекомендовал сроки посадки саженцев. Он объяснил, что деревца, которые продают по весне - это саженцы, оставшиеся с осени и хранившиеся всю зиму.

Но если условия хранения соблюдались, то покупать такие растения можно, они хорошо приживутся и быстро пойдут в рост.

Груши, купленные в начале апреля, можно почти сразу переносить в грунт, не выжидая потепления.

Саженцы, как правило, устойчивы к небольшим заморозкам, но обязательно во время посадки корни надо хорошо полить и прикопать достаточным слоем земли, который даст надежную защиту от холодов.