Самые урожайные и самые вкусные сорта белорусской картошки по версии эксперта
14:57 2023-03-26
Завлабораторией биохимической оценки картофеля НПЦ НАНБ по картофелеводству Людмила Козлова Рассказала о лучших сортах белорусского картофеля.
Специалист порекомендовала ранние сорта сеять для употребления в пищу сразу, а среднепоздние выращивать для хранения зимой.
По мнению Людмилы Козловой, самый популярны у белорусов сорт картошки - это "Скарб". Клубни желтого цвета с превосходным вкусом.
Среднеспелый картофель не боится болезней и хорошо плодоносит.
К среднеранним сортам относится "Бриз", выведенный белорусскими садоводами. По мнению Козловой, дачники любят его за крупные размеры клубней и высокую урожайность.
Один кустик может приносить до 15 картофелин.
Опубликовано: Храмова Оксана