Самые урожайные и самые вкусные сорта белорусской картошки по версии эксперта

Завлабораторией биохимической оценки картофеля НПЦ НАНБ по картофелеводству Людмила Козлова Рассказала о лучших сортах белорусского картофеля.

Специалист порекомендовала ранние сорта сеять для употребления в пищу сразу, а среднепоздние выращивать для хранения зимой.

По мнению Людмилы Козловой, самый популярны у белорусов сорт картошки - это "Скарб". Клубни желтого цвета с превосходным вкусом.

Среднеспелый картофель не боится болезней и хорошо плодоносит.

К среднеранним сортам относится "Бриз", выведенный белорусскими садоводами. По мнению Козловой, дачники любят его за крупные размеры клубней и высокую урожайность.

Один кустик может приносить до 15 картофелин.