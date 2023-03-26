Ужасные истории о выживании в Миссисипи после торнадо

От дома Уильяма Барнса в крошечном городке Силвер-Сити на западе Миссисипи ничего не осталось после того, как смерч сорвал его с фундамента.

В субботу он стоял в недоумении, осматривая участок, на котором он прожил 20 лет, на месте, где когда-то стоял его дом, были разбросаны обломки шлакоблоков и искореженного деревянного сайдинга.



"Мы потеряли все, но остались живы", - сказал он, держа на руках свою маленькую внучку.



Подобные истории были по всему городу с населением чуть более 200 человек, расположенному в 60 милях (97 км) к северо-западу от столицы штата Джексона.

Ужасающие рассказы о разрушениях, невероятном выживании и трагических смертях последовали за пятничным смерчем, который убил по меньшей мере 25 человек в Миссисипи и одного в Алабаме, пронесясь почти на 170 миль (274 км) по глубокому Югу.



Жители сидели на складных стульях у забрызганных грязью руин любимых семейных домов, а мимо проезжали люди на вездеходах и тележках для гольфа с бутылками воды для раздачи.

На дороге была припаркована вереница машин, приехавших на помощь спасателям и родственникам, чтобы помочь с уборкой и спасательными работами.