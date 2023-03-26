Искусственный интеллект может помочь в поисках жизни на Марсе и других инопланетных мирах
Недавно разработанный инструмент машинного обучения может помочь ученым в поиске признаков жизни на Марсе и других инопланетных мирах.
Поскольку возможности сбора образцов с других планет сильно ограничены, ученым приходится полагаться на методы дистанционного зондирования в поисках признаков инопланетной жизни.
Это означает, что любой метод, который может помочь направить или уточнить этот поиск, будет невероятно полезен.
Исходя из этого, междисциплинарная группа ученых под руководством Ким Уоррен-Роудс из Института SETI (Поиск внеземного разума) в Калифорнии составила карту редких форм жизни, обитающих в соляных куполах, камнях и кристаллах в Салар-де-Пахоналес, соляной равнине на границе чилийской пустыни Атакама и Альтиплано, или высокогорного плато.
Опубликовано: Иван Ободов
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