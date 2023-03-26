Огородный эксперт порекомендовал способы обработки лука-севка при посадке весной
Чтобы помочь севку быстрее взойти и хорошо стартануть, нужно обработать его перед высаживанием в грунт. Об эффективных способах рассказал опытный огородник.
Несколько простых и действенных способов для улучшения всхожести и повышения урожайности лука-севка.
Сода
В литре теплой воды растворить 1 ч.л. соды с горкой. Туда положить севок на 30 минут. То же самое можно проделать с солью.
Медный купорос
Опять-таки литр воды плюс чайная ложка купороса. Замачивание делается на полчаса. Вода берется теплая - до 40-50 градусов.
Составное средство
В одном растворе можно замешать соль, марганцовку, древесную золу. Получается хороший стимулятор роста.
Как приготовить: к литру воды добавить равные доли золы и соли (по столовой ложке).
Туда же влить марганцовку, чтобы добиться ярко розового цвета жидкости. Все перемешать и приступать к обработке.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
17:19
Диана Мудреченко
Соскин: страны Евросоюза призывают Зеленского начать переговоры с Россией
Бывший советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что страны Европейского союза призывают главу киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта.
-
-
-
-
16:51
Диана Мудреченко
Два человека пострадали при взрыве БПЛА в городе Киреевск Тульской области
Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на местную единую диспетчерскую службу сообщило о том, что два человека пострадали при взрыве беспилотного летательного аппарата в городе Киреевск Тульской области.
-