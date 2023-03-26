Огородный эксперт порекомендовал способы обработки лука-севка при посадке весной

Чтобы помочь севку быстрее взойти и хорошо стартануть, нужно обработать его перед высаживанием в грунт. Об эффективных способах рассказал опытный огородник.

Несколько простых и действенных способов для улучшения всхожести и повышения урожайности лука-севка.

Сода

В литре теплой воды растворить 1 ч.л. соды с горкой. Туда положить севок на 30 минут. То же самое можно проделать с солью.

Медный купорос

Опять-таки литр воды плюс чайная ложка купороса. Замачивание делается на полчаса. Вода берется теплая - до 40-50 градусов.

Составное средство

В одном растворе можно замешать соль, марганцовку, древесную золу. Получается хороший стимулятор роста.

Как приготовить: к литру воды добавить равные доли золы и соли (по столовой ложке).

Туда же влить марганцовку, чтобы добиться ярко розового цвета жидкости. Все перемешать и приступать к обработке.