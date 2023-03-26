На Ирину Хакамаду подала в суд предполагаемая внебрачная дочь покойного мужа

Дочь дизайнера, проектировавшего квартиру политика и ее мужа-бизнесмена, ищет подтверждения родства с Владимиром Сиротинским.

Иск к общественному деятелю Ирине Хакамаде подала некая Дарья - дочь дизайнера Марии Забедновой. Девушка пытается через суд установить отцовство, в котором подозревает бывшего мужа политика. Процесс длится около года, сообщает СтарХит.

Бизнесмен Владимир Сиротинский, с которым Хакамада состояла в браке, скоропостижно скончался в сентябре 2021-го года. Супруги прожили более 20 лет, воспитывали дочь Машу с синдромом Дауна.

Ирина Муцуовна всегда открыто говорила о личной жизни, не скрывая, что у нее с мужем свободный брак. Хакамада не раз прощала своему избраннику неверность, потому что любила его и не хотела, чтобы общий ребенок рос без папы.

25 лет прожили. Долгов вообще… Но мы были веселыми людьми, находились на одной волне. Повезло, что брак у нас был свободный, в этом есть позитив, потому произошедшее не воспринимается так трагично. Он умер не у меня на руках. В начале у меня было горе-горе-горе. Каждую секунду друзья думали обо мне, не высказывали мне соболезнования, — делилась политик в одном из интервью.

Не исключено, что Сиротинский оставил вдове не только долги, а и внебрачных детей. Еще в прошлом году в Коптевский суд Москвы был подан иск на установление отцовства - от Забедновой Дарьи Дмитриевны.

Мать истицы Мария Забеднова в свое время создавала проект двухуровневой столичной квартирой Ирины Муцуовны, где та жила вместе с мужем.

Похоже, Дарья решила узнать: не является ли бизнесмен ее настоящим отцом? Девушка учится в Высшей школе экономики, подрабатывает в качестве дизайнера. В соцсетях она значится под другой фамилией, и СтарХиту комментировать иск не стала.

Уже состоялось несколько заседаний, проведена экспертиза. Мария Забеднова в интервью СМИ допустила, что отцом ее дочери на самом деле мог быть Владимир Сиротинский. Если этот факт будет доказан, девушка, скорее всего, сможет претендовать на наследство предпринимателя.