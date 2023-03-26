В Москве расстреляли автомобиль певицы и композитора Наталии Власовой
44-летнюю звезду после возвращения в Москву с гастролей ожидал очень неприятный сюрприз.
Наталия Власова после возвращения с гастролей из города Иваново обнаружила возле своего дома в Москве свой поврежденный автомобиль. На нем были следы от пяти пуль, сообщает Космополитен.
Певица обратилась в полицию. PR-менеджер певицы Андрей Карпов прокомментировал инцидент:
Наталия для выяснения обстоятельств происшествия сразу обратилась в правоохранительные органы.
Личность злоумышленника, а также мотив сейчас устанавливаются, - рассказал Андрей корреспондентам РЕН-ТВ.
Наталия Власова стала знаменитой, когда в 1999 году спела песню «Я у твоих ног» на фестивале «Песня года». За эту композицию звезда была удостоена премии "Золотой граммофон". В том же году она вышла замуж за бизнесмена Олега Новикова.
Муж поддерживал начинания жены, помогал ей с финансовой стороной. В 2006-м году в семье Наталии и Олега родилась дочь Пелагея. Но, когда ребенку исполнилось 11 лет, ее родители развелись. Инициатором разрыва стал Олег.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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