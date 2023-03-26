Правительство Великобритании вводит запрет на веселящий газ

18:22 2023-03-26

Консервативное правительство Великобритании объявило в воскресенье, что все более популярное вещество закись азота или «веселящий газ» скоро будет запрещено.

Министр жилищного строительства и общин Майкл Гоув объявил о запрете использования закиси азота в эфире Sky News в воскресенье. 

«Каждый, кто имел возможность гулять в парках наших больших городов, видел эти маленькие серебряные канистры», — сказал он.  

Потребители «не только рыскают в общественных местах, но и принимают наркотик, который может иметь психологический и неврологический эффект и способствует асоциальному поведению», — добавил министр.  

Правительство хочет, чтобы продажа газа была «ограничена соответствующими целями».  

Закись азота действительно используется в медицинском сообществе в качестве анестетика, а также в кухонных сифонах.