Правительство Великобритании вводит запрет на веселящий газ
Консервативное правительство Великобритании объявило в воскресенье, что все более популярное вещество закись азота или «веселящий газ» скоро будет запрещено.
Министр жилищного строительства и общин Майкл Гоув объявил о запрете использования закиси азота в эфире Sky News в воскресенье.
«Каждый, кто имел возможность гулять в парках наших больших городов, видел эти маленькие серебряные канистры», — сказал он.
Потребители «не только рыскают в общественных местах, но и принимают наркотик, который может иметь психологический и неврологический эффект и способствует асоциальному поведению», — добавил министр.
Правительство хочет, чтобы продажа газа была «ограничена соответствующими целями».
Закись азота действительно используется в медицинском сообществе в качестве анестетика, а также в кухонных сифонах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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17:19
Диана Мудреченко
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