Российскому режиссеру Никите Михалкову вручили медаль

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил народного артиста во время его гастролей в Кузбассе.

Гастроли народного артиста РФ Никиты Михалкова со спектаклем "Двенадцать" проходят в Кузбассе. Постановку уже показали в Кемерове - на сцене театра драмы. Предстоит еще два показа - в новокузнецком драмтеатре, сообщает КП.

Сразу после показа в столице Кузбасса губернатор региона Сергей Цивилев вручил Никите Михалкову областную награду - медаль Николая Масалова, которая учреждена в этом году.

Этой медали удостаивают людей за доблестное служение своему Отечеству при исполнении воинского либо гражданского долга, самоотверженную трудовую деятельность, безупречное несение службы, военно-патриотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти.

Вся ваша жизнь в кино, ваша программа «Бесогон ТВ» - настоящий путь воина-освободителя, борца за традиционные российские ценности. Мы в Кузбассе реализовали проект - Мемориал Воину-Освободителю, посвященный героям-сибирякам, которые победили нацизм. И учредили медаль Николая Масалова. Награждаем вас этой медалью решением правительства Кузбасса, - заявил Цивилев во время награждения.

Никита Михалков поблагодарил губернатора Кузбасса за награду и подтвердил, что спектакль «Двенадцать» как раз об этом - о ценности человеческой жизни, русских традициях, духовности.