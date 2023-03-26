После отмены концерта в Краснодаре Ани Лорак сделала громкое заявление

Певица объяснила, что в Украине ультиматум ей поставили еще в 2014 году, и ВСУ она никогда не помогала.

После того, как мэр города Краснодара сообщил об отмене концерта артистки, украинская певица Ани Лорак через социальную сеть обратилась к публике, сообщает МК.

Певица, которая много лет живет и выступает в России, попросила не обращать на клевету внимания, которую распространяют некоторые из СМИ. Звезда подчеркнула, что она Украине «никогда не оказывала военной помощи».

Лорак объяснила, что она любит свою родину, ее культуру. Но в 2014 году певице предъявили ультиматум. По слова артистки, в Украине ей сказали:

"Либо играешь в нашу игру, и делаешь то, что мы тебе говорим, либо не будешь петь в этой стране". Это стало тем переломным моментом, который и подтолкнул к переезду в Россию, - объяснила Лорак.

И добавила, что она "музыкант, а не политик".

Как напоминает издание, ранее градоначальник Краснодара Наумов заявил о неизбежной отмене концерта Ани Лорак из-за позиции по СВО.