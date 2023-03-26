Актриса Жанна Эппле проиграла бывшей подруге суд более чем на сто тысяч евро
Подруга звезды Капитолина Полянская ранее рассказывала, что несколько лет назад дала артистке почти двести тысяч евро на покупку квартиры.
История, связанная с крупными финансами, началась больше десяти лет назад.
Суд обязал артистку Жанну Эппле, известную по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», выплатить экс-подруге долг в 109 тысяч евро, что в рублях составляет почти девять миллионов. Об этом сообщил один из федеральных телеканалов. Эппле надеется, что ее черная полоса скоро пройдет.
«Неприятно, но все будет хорошо», — сказала звезда журналистам.
Подруга знаменитости Капитолина Полянская до этого рассказывала, что дала Эппле под расписку почти две сотни тысяч евро на покупку жилья и ремонт, к слову, история началась больше десяти лет назад. Сначала селебрити отдавала ей по 30 тысяч рублей ежемесячно, но затем началась пандемия коронавируса.
«Я входила в положение, поэтому эти два года Жанна платила по мере возможности, там несколько платежей в год. Я предложила пойти к нотариусу написать новую расписку на ту сумму, которую она должна», — поясняла Полянская.
Однако Эппле не устроил предложенный бывшей подругой вариант, и она решила вспомнить лихие 90-е, прислав на встречу крепкого мужчину. Затем Полянская обратилась к Фемиде, выиграв судебный процесс.
Ранее 5-tv.ru писал о том,
Опубликовано: Светлана Гарусева
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