Пышный: Украина больше не будет печатать деньги для ликвидации дефицита госбюджета

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Financial Times заявил, что Киев больше не будет печатать деньги для ликвидации дефицита государственного бюджета из-за рисков для макрофинансовой стабильности.

Пышный пояснил, что печатание миллиардов гривен для закрытия дефицита бюджета было быстрым, но очень опасным решением.

«Это было быстрое лечение, но очень опасное», — сказал глава НБУ.

Он также отметил, что целью НБУ является поглощение избыточной ликвидности с помощью более жестких резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.