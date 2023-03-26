Садовод-эксперт объяснил, почему плохо растет сельдерей и как это исправить

Полезная пряность, которые многие пытаются вырастить на даче, но не всегда успешно. С чем связаны возможные трудности и как их преодолеть, рассказал опытный садовод.

Дачники, выращивающие на участке этот корнеплод, сталкиваются с такими трудностями: он либо получается очень мелким, либо вообще не завязывается.

Нужна рассада

Сеять сельдерей прямо в открытый грунт не стоит, он вырастит мелким и неказистым. Ведь период вегетации у него длится свыше 100 дней.

Лучше выбрать сорт раннего созревания, например, со сроком готовности плодов не более 130 дней.

Рассаду надо высаживать в такие сроки, чтобы в грунт ее отправить примерно через 50-65 дней после выхода ростков.

Как закаливать

Перед вынесением в грунт на улицу сельдерей надо приучить к холодам. Тогда переезд на новое место жительтв не будет стрессовым.

Для начала саженцы надо подержать немного в холодном помещении, потом попробовать вынести ненадолго на улицу. Каждый раз уличное время надо увеличивать.

Также и солнечные ванны делаются постепенно, с нескольких минут до часа и далее.

Когда сельдерей уже будет на грядке, его лучше укрыть агроволокном до прихода настоящего тепла.

Севооборот

Сажать сельдерей нельзя туда, где раньше росли морковка, пастернак, петрушка, укроп. Хорошее место - грядка после кабачка или огурца.

Посадка и уход

Рассаду сажают в воздушную, питательную почву. Также ей нужно много солнца. Посадки не должны быть густыми: между соседними растениями соблюдаем минимум 40 см.

Грядку надо напитать органическими добавками, например, перегноем, компостом. При отсутствии осадков надо организовать регулярный полив.

Почему нельзя сажать глубоко

Заглубленные растения не завяжут корнеплод. Окучивание тоже противопоказано, причина - та же. Верхушка корня сельдерея должна выходить немного наружу из земли.

Дачники со стажем делают так: обрывают корневые отростки, растущие от торчащей из земли части. Тогда основной корнеплод будет хорошо увеличиваться в объеме.

Собирать урожай надо в начале осени, если погода позволяет, можно оставить сельдерей до начала заморозков.

Важно не допустить подмораживания корнеплода, иначе для хранения он будет не пригоден.