Немецкое спасательное судно арестовано недалеко от Лампедузы

Власти Италии временно задержали немецкое морское спасательное судно «Луиза Мишель» в порту острова Лампедуза.

Экипаж корабля, также известного как лодка Бэнкси из-за его розовой окраски, доставил около 180 мигрантов на берег Лампедузы в субботу после четырех спасательных операций в Средиземном море, сообщила береговая охрана в воскресенье.

Однако экипаж нарушил новый закон законного правительства Италии: в нем говорится, что после первоначальной спасательной операции необходимо немедленно направиться в порт вместо возможного проведения нескольких спасательных операций.

По словам экипажа, Береговая охрана закрепила за портом западный сицилийский город Трапани после первой миссии у берегов Ливии. Однако судно провело еще три спасательные операции и подобрало людей.

Лампедуза уже несколько дней сталкивается с сильным наплывом мигрантов За последние два дня на средиземноморский остров добрались более 3000 человек, пробравшихся с побережья Северной Африки через Средиземное море в Европу.

Организация по оказанию помощи Луизе Мишель назвала действия властей «неприемлемыми». Судно уже было отремонтировано поздно вечером в воскресенье — однако в течение нескольких часов «Луиза Мишель» не получала официального письменного обоснования ремонта, сообщила организация в Твиттере.

Они также обвинили власти в том, что они препятствуют проведению необходимых спасательных операций в открытом море. Десятки других лодок с нуждающимися людьми терпят бедствие.

В конце февраля спасательное судно «Гео Баренц» частной благотворительной организации «Врачи без границ» было арестовано итальянскими властями. На тот момент определение было действительно в течение 20 дней, а также был наложен штраф в размере 10 000 евро.

Тогда же администрация порта обвинила организацию в нарушении нового закона и непредоставлении запрошенной информации. Таким же законом правительство в Риме ужесточило действия против частных морских спасателей.