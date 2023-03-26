Число пострадавших при взрыве в Киреевске под Тулой выросло до 3

Российское информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что число пострадавших при взрыве в городе Киреевск Тульской области выросло до трёх.

Об этом информагентству «РИА Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения Тульской области.

Отмечается, что один пострадавший при взрыве дрона самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.

Накануне стало известно, что в городе Киреевск под Тулой произошёл взрыв, предположительно, из-за падения беспилотного летательного аппарата с боеприпасом.