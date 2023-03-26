Эксперт по садоводству рассказал о плохих соседях клубники и принципах севооборота

Опытный садовод дал несколько полезных советов по разведению клубники с учетом севооборота и выбора подходящих соседей.

Чтобы дождаться ягод, важно соблюдать стандартные правила агротехники и севооборота.

Грядки, непригодные для посадок клубники

Это те грядки, на которых раньше росли помидоры, картошка. После них земля может быть заражена фитофторозом или другими заболеваниями.

Нельзя высаживать клубнику после капусты, тыквы, подсолнечник, малина, топинамбур.

Еще один момент: ягодные кустики нельзя растить несколько лет на одном месте. Земля обедняется, накапливает болезнетворные патогены, вредителей.

А здесь клубника будет расти хорошо

Это место, где выращивали сидераты (рапс, люпин, гречиха, фацелия). Удачные грядки получатся после цветной капусты, лука, чеснока, бобовых, моркови, свеклы, редиса, бархатцев.

Неудачное соседство

Плохо, если рядом с клубникой растут растения, которым для развития необходимы такие же питательные элементы в почве. Они будут конкурировать и мешать друг другу.

Неудачными соседями станут культуры, которые нуждаются в разных режимах полива.

Не нужны клубнике рядом такие соседи, которые будут ее затенять, а также те, что подвержены общим с нею болезням и вредителям.

Рядом с ягодными кустиками можно поселить морковь, бобовые, редис, свеклу, укроп, бархатцы, петрушку, чеснок.