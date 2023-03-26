Двукратная чемпионка РФ по фигурному катанию Александра Степанова родила первенца
Александра Степанова вышла замуж за племянника тренера по фигурному катанию Светланы Соколовской Влада Малинова в июле прошлого года.
Российская фигуристка сообщила в соцсетях, что стала мамой. Новость шокировала публику, потому что спортсменка тщательно скрывала свое интересное положение, сообщает СтарХит.
Александра Степанова вышла замуж за племянника тренера по фигурному катанию Светланы Соколовской Влада Малинова в июле прошлого года. После этого поставила карьеру на паузу.
Как уточняет издание, Александра вместе со своим партнером Иваном Букиным ушли от наставников, с которыми проработали 16 лет. Пара объявила о своем переходе к Александру Жулину.
Многие решили, что спортсмены скоро приступят к тренировкам, но вслед за этой новостью последовала другая: 27-летняя чемпионка впервые стала мамой. Александра поделилась фото с выписки малыша.
Поклонники удивились, но сразу же стали писать слова поздравлений.
Конспирация — уровень Бог. Слухи оказались реальными. Поздравляем, молодец, до последнего сумела сохранить в тайне, - написали фанаты звезды.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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22:08
Тарас Медведев
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