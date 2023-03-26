Двукратная чемпионка РФ по фигурному катанию Александра Степанова родила первенца

Александра Степанова вышла замуж за племянника тренера по фигурному катанию Светланы Соколовской Влада Малинова в июле прошлого года.

Российская фигуристка сообщила в соцсетях, что стала мамой. Новость шокировала публику, потому что спортсменка тщательно скрывала свое интересное положение, сообщает СтарХит.

Александра Степанова вышла замуж за племянника тренера по фигурному катанию Светланы Соколовской Влада Малинова в июле прошлого года. После этого поставила карьеру на паузу.

Как уточняет издание, Александра вместе со своим партнером Иваном Букиным ушли от наставников, с которыми проработали 16 лет. Пара объявила о своем переходе к Александру Жулину.

Многие решили, что спортсмены скоро приступят к тренировкам, но вслед за этой новостью последовала другая: 27-летняя чемпионка впервые стала мамой. Александра поделилась фото с выписки малыша.

Поклонники удивились, но сразу же стали писать слова поздравлений.