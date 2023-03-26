Ани Лорак заявила в оправдание, что украинские власти заставили ее переехать в Россию

Популярная певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) решила иммигрировать в Россию в 2014 году из-за плохого отношения со стороны украинского режима.

При этом певица не разделяет своих фанатов на русских и украинцев и считает, что они все для нее важны.

«В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение», — написала Ани в своем ТГ -канале.

При этом она отмечает, что пришедшая после переворота власть намеревалась использовать певицу в “своей игре”.

Ранее власти Краснодара дали понять, что концерт Лорак, намеченный на 27 марта, придется отменить.

Как отметил мэр Краснодара Евгений Наумов, отсутствуют четкие гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку боеприпасов для ВСУ.