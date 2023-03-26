Звезда блокбастера Marvel, американский актер Мейджорс арестован за избиение человека

Согласно заявлению полиции, 33-летнего мужчину вовлекли в бытовую ссору с 30-летней женщиной. Пострадавшая позвонила в службу спасения.

Звезда фильмов про супергероев Джонатан Мейджорс попал в крайне неприятную историю. Американский актер известен мировому зрителю по ролям в блокбастере «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и спортивной драме «Крид-3».

Его задержали в Нью-Йорке и предъявили обвинение в домашнем насилии, сообщает Супер.ру со ссылкой на Variety.

Согласно заявлению полиции, 33-летнего мужчину вовлекли в бытовую ссору с 30-летней женщиной. Пострадавшая позвонила в службу спасения: по ее словам, на нее напали.

Полиция прибыла по указанному адресу и задержала Мейджорса. А жертва попала в больницу, у нее легкие травмы головы и шеи. Актеру предъявлено несколько обвинений, включая нападение, попытку удушения и домогательство.

Представитель Мейджорса все обвинения отрицает.

Он ничего плохого не сделал. Мы с нетерпением ожидаем возможности прояснить ситуацию и очистить его имя, — сообщил он изданию Variety.

Поклонники надеются что это правда. Глядя на мускулы актера в третьем «Криде», отмечает издание, страшно даже предположить, как могли бы выглядеть «легкие травмы» в его исполнении.