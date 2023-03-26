Зола на огороде: какие растения благодарят за нее урожаем, а каким такая подкормка вредит

Чтоыбы получить экологичную подкормку, нужно знать, при сжигании каких материалов получена зола, и грамотно ее использовать.

Древесная зола - одно из самых популярных удобрений. Она восстанавливает содержание в грунте элементов, которые необходимы для полноценного развития хозкультур, способствует повышению урожайности.

Но, прежде чем использовать, нужно разобраться в тонкостях применения такой подкормки, потому что она любима не всеми растениями.

Польза золы

Какую золу лучше использовать? От древесины, травы, соломы, листвы. При любом топливе будут содержаться калий, магний, кальций и фосфор. Она также богата солями натрия, серы, марганца, железа и бора.

Сухую, а также растворенную в воде, золу хорошо воспринимают огурцы, помидоры, капуста, картофель, свекла, лук, смородина, земляника и другие.

Учитывая, что зола по природе щелочная, ее хорошо использовать на закисленных почвах. Зола улучшает среду, способствует уничтожению вредителей и возбудителей болезней.

Кому зола не подходит

Нельзя использовать золу от сжигания клееной древесины (ДСП, фанеры и т. п.), крашеной древесины, полиэтилена, пластмассы. Она будет не только не полезной, но и вредной.

Также нельзя вносить пепел одновременно с удобрениями из органики, аммиаком или суперфосфатами. Если культуры любят кислую почву, золой их надо подкармливать с осторожностью.

В этот список входят щавель, хвойные растения, черника и ежевика, рододендрон и вереск, ревень и некоторые другие.

Как вносить подкормку

Идеально - в виде раствора. В нем даже можно замочить семена перед посевом. Для этого 1 ч.л. золы растворить в стакане воды и замочить семена на 2-5 часов. Затем просушить и посадить. Таким раствором можно подкормить домашние растения.

Можно добавить золу в почву для рассады, припудрить ею проростки. При пересадке - добавить в лунки, подкормить картофель при окучивании.

Землянику, капусту, огурцы, кабачки также можно припудрить. Расход - 250 мл золы на квадратный метр почвы. Еще вариант - раствор: 500 мл золы на 10 л воды. Поливать, когда начнут завязывать цветы - по 1-2 литра на куст. Обрабатывать так раз в две недели.

Плодовые деревья и кустарники обычно удобряют сухой золой, добавляя ее в грунт при перекопке. На куст крыжовника достаточно 1 литра пепла. Можно засыпать его под деревья по проекции кроны.

Самый простой вариант - добавить пепел в грунт при перекопке.