МИД Венгрии: США рассматривают Венгрию как политического оппонента

Глава Венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что в Белом доме смотрят на Венгрию как на политического оппонента из-за самостоятельной позиции в политических вопросах.

Об этом он заявил в интервью общественному телеканалу Нидерландов.

На вопрос журналиста о реальных отношениях Будапешта и Вашингтона дипломат ответил, что Соединенные Штаты не демонстрируют дружественного отношения к Венгрии, хотя Венгрия считает их своим союзником.

По его словам, причиной стала патриотическая, консервативная позиция венгерского правительства, которое во главу угла ставит национальные интересы и не обращает внимание на внешнее влияние.