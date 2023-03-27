Эксперт по садоводству рассказала о подкормках, после которых клубника растет, как на дрожжах

Чтобы получить приличный урожай ягод - и для себя, и на продажу - нужно добросовестно подходить к подкормкам.

На хорошую подкормку клубника отзывается ягодным изобилием. Опытная дачница советует отдать предпочтение натуральным удобрениям.

Большинство садоводов делают всего три подкормки за сезон и думают, что этого хватит.

На самом деле можно добавить еще 2-3 подкормки, растение отблагодарит сочной ягодой, которой будет не просто много, а очень много.

Хорошо воспримет клубника даже еженедельные подкормки.

Рецепт из трав

В него входят мать-и-мачеха, крапива, одуванчик. Все заливается кипятком из расчета 1:5. Настой делается неделю, потом процеживается.

Концентрат надо развести водой комнатной температуры 1:6 и использовать для полива.

Сладкая подкормка

Когда клубника плодоносит, ее нужно кормить по-другому. Берем столовую локу сухих дрожжей, пол литра воды, столовую ложку сахара с горкой. Настой готовится два часа.

Его надо разбавить в 25 литрах воды, температура должна быть комнатной. Кусты поливать так: по кружке на каждое растение.

Травяное удобрение надо чередовать с дрожжевым, давать каждую неделю, пока ягоды не отойдут.