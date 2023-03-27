Восходящую звезду Голливуда Джонатана Мейджорса обвиняют в нападении на женщину

Американский актер Джонатан Мейджорс, восходящая звезда Голливуда, был арестован на Манхэттене по подозрению в нападении на 30-летнюю женщину, сообщила в воскресенье полиция Нью-Йорка.

Полиция заявила, что отреагировала на вызов экстренных служб в субботу утром и что после «предварительного расследования» они установили, что «33-летний мужчина был вовлечен в ссору прислуги с 30-летней женщиной».

Женщина, которая сообщила полиции, что на нее напали и чье отношение к актеру не выяснено, была доставлена в больницу для лечения легких травм головы и шеи и находится в «стабильном состоянии», отметил источник.

Адвокаты актера отметили, что собираются представить доказательства невиновности своего подзащитного.

Джонатан Мейджорс знаком зрителю по двум высокобюджетным фильмам: «Крид 3» и «Человек-муравей и Оса: Квантовая мания».