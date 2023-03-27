Французский политик Филиипо раскритиковал главу СНБО Украины за слова о Беларуси

Бывший депутат Европарламента от Франции ответил главе СНБО Украины Данилову.

Лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Франции в Европарламенте Флориан Филиппо раскритиковал главу СНБО Украины Данилов.а

Данилов ранее высказался о размещении Россией ядерного оружия на территории Республики Беларусь, заявив, что Москва взяла Минск в "ядерные заложники".

По словам Филиппо, в таком случае можно говорить о том, что Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды являются ядерными заложниками Соединенных Штатов.

"Таким образом, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещены 100 американских ядерных боеголовок, являются "ядерными заложниками" Соединенных Штатов, не так ли?" - написал Филиппо.

Ранее Филиппо обвинял президента Франции Макрона в том, что поддержкой Вооруженных сил Украины он провоцирует Третью мировую войну.