Слова Зеленского о Беларуси как о «ядерном заложнике» возмутили Францию
Флориан Филиппо ответил на комментарий Зеленского по поводу размещения ядерного оружия РФ на белорусской территории.
Ранее Путин и Лукашенко договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси, при этом не имея намерений нарушать международные обязательства.
Президент РФ отметил, что США делают то же самое уже многие годы, размещая свое оружие у союзников.
Владимир Зеленский в ответ назвал Беларусь ядерным заложником России, что крайне возмутило французского политического деятеля Флориана Филиппо:
Значит, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, где размещено около сотни ядерных американских боеголовок, находятся в “заложниках” у Соединенных Штатов, верно?
Такой ответ президенту Украины дал бывший европарламентарий Филиппо в своем Твиттере.
Опубликовано: Храмова Оксана