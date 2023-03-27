Слова Зеленского о Беларуси как о «ядерном заложнике» возмутили Францию

Флориан Филиппо ответил на комментарий Зеленского по поводу размещения ядерного оружия РФ на белорусской территории.

Ранее Путин и Лукашенко договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси, при этом не имея намерений нарушать международные обязательства.

Президент РФ отметил, что США делают то же самое уже многие годы, размещая свое оружие у союзников.

Владимир Зеленский в ответ назвал Беларусь ядерным заложником России, что крайне возмутило французского политического деятеля Флориана Филиппо:

Значит, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, где размещено около сотни ядерных американских боеголовок, находятся в “заложниках” у Соединенных Штатов, верно?

Такой ответ президенту Украины дал бывший европарламентарий Филиппо в своем Твиттере.