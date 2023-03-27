РИА Новости: Падение двух банков США ознаменовало крах экономики страны

РИА Новости пишут о том, что банковская система США начала безвозвратно скатываться вниз.

Как пишет информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на аргументы западных экономистов и аналитиков, экономика США начала рушиться.

По заявлению источника, банкротство двух крупных банков стало началом конца для экономической системы Соединенных Штатов Америки.

Также отмечается, что увеличение Центробанком США ключевой ставки до пяти процентов, что является рекордом, вызовет цепь последствий.

Из-за этого вырастут проценты при выдаче кредитов, что снизит покупательскую способность население и, соответственно, спрос на товары.