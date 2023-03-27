Коммерсант: Участника СВО арестовали за убийство сослуживца
В ЛНР своим же сослуживцем был убит солдат контрактной службы Магомед Шахбанов.
По данным российской газеты "Коммерсант", участник специальной военной операции был арестован по обвинению в убийстве своего сослуживца. ;
Источник сообщает, что расследование уже более полугода находится в "мертвой точке". Следствие столкнулось с целом рядом проблем, которые не получается решить.
В частности, речь идет о постоянном изменении версий случившегося, а также отсутствием убедительных показаний свидетелей инцидента.
Опубликовано: Николай Скира
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06:52
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