Коммерсант: Участника СВО арестовали за убийство сослуживца

В ЛНР своим же сослуживцем был убит солдат контрактной службы Магомед Шахбанов.

По данным российской газеты "Коммерсант", участник специальной военной операции был арестован по обвинению в убийстве своего сослуживца. ;

Источник сообщает, что расследование уже более полугода находится в "мертвой точке". Следствие столкнулось с целом рядом проблем, которые не получается решить.

В частности, речь идет о постоянном изменении версий случившегося, а также отсутствием убедительных показаний свидетелей инцидента.