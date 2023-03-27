В США выразили беспокойство за судьбу доллара из-за возможной конкруенции с юанем
Представитель партии республиканцев в США Марджори Тейлор Грин с беспокойством высказалась о положении доллара, которое может пошатнуться с ростом популярности китайского юаня.
Конгрессвумен с тревогой прокомментировала призыв Путина использовать для национальных расчетов китайский юань вместо американского доллара.
Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса.
Ранее российский президент Владимир Путин призвал мировое сообщество вести все национальные расчеты в юанях.
Грин отметила, что прокси-войну с Россией пора закончить во избежание непоправимого ущерба для США.
Опередив слова конгрессвумен, Владимир Путин заявил о ненадежности доллара как международной резервной валюты.
Свои слова он подкрепил примером ситуации с российскими активами, которые США готовы заморозить в любой момент.
Опубликовано: Храмова Оксана
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06:52
Тарас Медведев
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