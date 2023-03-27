В США выразили беспокойство за судьбу доллара из-за возможной конкруенции с юанем

Представитель партии республиканцев в США Марджори Тейлор Грин с беспокойством высказалась о положении доллара, которое может пошатнуться с ростом популярности китайского юаня.

Конгрессвумен с тревогой прокомментировала призыв Путина использовать для национальных расчетов китайский юань вместо американского доллара.

Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал мировое сообщество вести все национальные расчеты в юанях.

Грин отметила, что прокси-войну с Россией пора закончить во избежание непоправимого ущерба для США.

Опередив слова конгрессвумен, Владимир Путин заявил о ненадежности доллара как международной резервной валюты.

Свои слова он подкрепил примером ситуации с российскими активами, которые США готовы заморозить в любой момент.