Джо Байден опять потерялся и не мог найти выход со сцены без посторонней помощи

После завершения пресс-конференции американский президент заплутал на сцене и смог уйти только после оказанной помощи.

В пятницу 24 марта, после окончания пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, Джо Байден не смог сразу уйти со сцены, так как потерял выход.

Помощь ему оказал сам премьер Канады. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал CTV News.

Такой же конфуз произошел с Байденом ранее в Бостоне, в сентябре прошлого года, когда американскому лидеру пришлось позвать на помощь.

В тот раз он блуждал в поисках выхода после выступления, проходившего в библиотеке им. Кеннеди.