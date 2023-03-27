Джо Байден опять потерялся и не мог найти выход со сцены без посторонней помощи
После завершения пресс-конференции американский президент заплутал на сцене и смог уйти только после оказанной помощи.
В пятницу 24 марта, после окончания пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, Джо Байден не смог сразу уйти со сцены, так как потерял выход.
Помощь ему оказал сам премьер Канады. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал CTV News.
Такой же конфуз произошел с Байденом ранее в Бостоне, в сентябре прошлого года, когда американскому лидеру пришлось позвать на помощь.
В тот раз он блуждал в поисках выхода после выступления, проходившего в библиотеке им. Кеннеди.
Опубликовано: Храмова Оксана
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06:52
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