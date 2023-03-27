Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси вызовет новый поток санкций ЕС
07:51 2023-03-27
В ответ на согласие белорусского лидера разместить российское ядерное оружие на своих территориях Евросоюз обещает ввести новые санкции.
Жозеп Боррель пригрозил новыми санкционными ограничениями со стороны Евросоюза после совместного решения Путина и Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси.
Об этом глава внешнеполитической службы ЕС написал в свое Твиттере:
Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями.
По мнению Борреля, эта ситуация вопринимается как "безответственная эскалация", которая угрожает безопасности европейских государств.
Опубликовано: Храмова Оксана