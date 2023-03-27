МИД РФ: у Москвы есть право требовать компенсацию за диверсию на «Северных потоках»

МИД РФ: Москве положена компенсация за взрывы на газопроводах О праве России на возмещение ущерба заявил Биричевский, дав интервью РИА Новости.

Дмитрий Биричевский, директор отдела экономического сотрудничества МИД России, заявил об имеющемся у РФ праве требования компенсации за подрывы "Северных потоков".

Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток".

Представитель МИД РФ отметил, что российская сторона намерена "продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей".