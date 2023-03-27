Украинский военачальник призвал к эвакуации Авдеевки

Глава украинской военной администрации в Авдеевке призывает жителей города к эвакуации, об этом он сообщил на своем Телеграм-канале.

«Надо идти, надо собирать вещи, особенно с детьми», — пишет в Telegram глава военной администрации города Виталий Барабаш.

«Мне жаль это говорить, но Авдеевка все больше становится похожей на место из постапокалиптических фильмов», - добавил он.

Началась эвакуация оставшихся в городе работников ЖКХ, мобильная связь скоро будет отключена, «поскольку в городе находятся осведомители российских оккупационных войск», пишет чиновник.

По официальным данным, в Авдеевке Донецкой области, примерно в 90 км к юго-западу от Артемовска, по-прежнему проживает около 2000 мирных жителей. Д

До войны в городе проживало более 30 000 жителей. Россия не удары по мирным жителям в ходе СВО.