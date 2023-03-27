Население Земли достигнет пика к концу столетия и начнет снижаться

Новое исследование пересматривает прогнозы ООН в сторону понижения с точки зрения прироста населения.

Население может достичь пика в 9 миллиардов до 2050 года, а затем будет постепенно снижаться.

Согласно последним оценкам ООН, ожидается, что население мира продолжит расти до 9,7 млрд человек в 2050 году, затем достигнет пика в 10,4 млрд человек в 2080-х годах, а к концу века немного сократится.

Рост в основном обусловлен африканскими странами, где в 2100 году будет жить каждый третий человек.