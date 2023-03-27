Блогер Мелешко, скончавшаяся от рака, успела попрощаться с фанатами
08:57 2023-03-27
Рак молочной железы 3 стадии блогеру Надежде Мелешко поставили в 2019 году. Звезда интернета обожала жизнь, успела полюбить и родить сыновей, но коварный недуг убил ее.
В день своей смерти блогер Надежда Мелешко выложила в Сеть прощальный пост, где заверяла, что ей уже не больно и она счастлива, что прожила замечательную жизнь.
Надежда радовалась, что успела испытать настоящую любовь и познать счастье материнства.
Звезда интернета в течение 15 лет была в браке с хоккеистом Дмитрием, от которого родила двоих сыновей.
Мелешко не стала скрывать, что из жизни уходит с огромной тоской в сердце, так как любила жизнь и ей всегда не хватало времени для того, чтобы сделать все, что задумано.
Опубликовано: Наталья Гончарова