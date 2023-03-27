Одна обработка, и тли как не бывало: какой народный способ поможет избавиться от вредителя на год

Проверенным и эффективным считается способ с использованием хозяйственного мыла. Такое средство не дает тли ни одного шанса.

От тли страдают розы и смородина, плодовые деревья и декоративные растения. Существует много способов борьбы с нею, но стопроцентную гарантию дают не все.

Один из самых эффективных и проверенных - с использованием хозяйственного мыла. Опытные дачники утверждают, что такое средство не дает тли ни одного шанса.

Чтобы его приготовить, нужно взять 200 граммов хозяйственного мыла, натереть на терке и развести в 2 литрах воды. Но не обычной водой, а специально приготовленной.

Вода готовится так: любые сорные растения, которые имеют сильный запах (отличный вариант - чистотел), нарезать маленькими палочками и проварить в кастрюле с 2 литрами воды так, чтобы получился сильный отвар.

Раствор остудить, процедить, смешать с растворенным мылом. Этот концентрат разбавить водой в соотношении 1:10. Раствор можно хранить, и применять по мере необходимости.

Можно опрыскивать растения несколько раз за сезон. Средство экологично, потому реально его использовать даже в моменты цветения.