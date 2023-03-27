У Анфисы Чеховой стирается лицевой сустав

Телеведущая призналась, что у нее маленькие зубы, которые считаются недоразвитыми, они стираются и создают проблемы.

У Анфисы Чеховой из-за проблем с зубами развивается неприятное заболевание. Доктор посоветовал телеведущей сделать виниры, сообщает Рамблер. Звезда призналась, что у нет вариантов и она будет следовать рекомендациям.

Почему виниры? Зубы у меня как детские - как мне сказали, они недоразвитые, маленькие. Но они должны быть более высокими, — пожаловалась Анфиса.

Чехова рассказала, что у нее стесаны задние зубы, при этом пломбы уменьшились в размерах.

По этой причине у меня неправильно держится челюсть. Вместо мышц напрягается сустав - и он стирается, — объяснила бизнесвумен.

Телеведущая также призналась, что в школьные годы у нее не было некрасивой подругой, потому что некрасивой подругой была она.

Я была полная, у меня все рано выросло. Мальчики дразнили и обзывали, моя грудь не давала им покоя, — поделилась Чехова.

И добавила, что самым обидным и нелюбимым для нее было прозвище Мадам Грицацуева.