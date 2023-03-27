Вдову фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенева оскорбил фильм о музыканте, режиссер вступил в спор

Рустам Мосафир объяснил, что речь идет не о документальном кино, а о художественной картине, и герой в сериале не должен быть копией прототипа.

Режиссер сериала «Король и шут» Рустам Мосафир не промолчал в ответ на возмущения вдовы покойного музыканта Михаила Горшенева.

По словам Ольги Горшеневой, авторы картины опорочили честь любимого человека. К слову, фильмом шокированы также некоторые поклонники погибшей звезды, сообщает 5-tv.ru.

Режиссер объяснил, что речь идет не о документальном кино, а о художественной картине. Потому герой Горшенева в сериале не должен быть его копией. Он был только образом.

Горшенева возмущена тем, что мужа в картине показали глуповатым, зависимым от запрещенных веществ. Кинематографист, в свою очередь, считает, что это небезосновательно. Но зритель от этого не относится к рок-музыканту хуже.

Дона Корлеоне из „Крестного отца“ хорошим парнем также не назовешь, но мы ведь любим этих героев. Сериалы „Игра престолов“, „Клан Сопрано“, „Во все тяжкие“ построены на антигероях, но мы их любим и понимаем, что это - живые люди, как все мы, — отметил Мосафир.

По словам режиссера, этот проект вызвал волну внимания к распавшейся группе. Не исключено, что после вышедшего на экраны в марте сериала, возможно, появятся новые слушатели.