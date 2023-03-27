Мочевина на огороде: как она способствует повышению урожайности огурцов

Использовать подкормку на основе этого вещества можно на протяжении всего вегетативного периода, но не перебарщивать с объемами.

Мочевина имеет много плюсов и дает большую пользу растениям. Она быстро усваивается, не обжигает листья и побеги, повышает урожайность и отпугивает вредителей.

Но важное условие при внесении такой подкормки - не перестараться с объемами. К примеру, для подкормки огурцов в грунте подходит раствор, сделанный по такому рецепту: 15 г карбамида, 60 г суперфосфата - на 10 л воды.

При обработке кустов в теплице раствор нужно готовить из 15 г мочевины и такого же количества хлористого калия, 20 г суперфосфата - на 10 л.

Раствор мочевины можно применять от момента появления первого настоящего листочка и до начала созревания плодов. Вносить по 1 л под каждый куст, затем присыпать грунт золой. За период вегетации таким образом обработать растения 3 – 4 раза.

В лечебных и защитных целях раствор готовят из расчета 0,7 г карбамида на 10 л воды и опрыскивают ими кусты. Эта мера поможет при серой гнили, медянке, фитофторозе, тле, долгоносике. В профилактических целях мочевины нужно брать вдвое меньше.