МИД РФ: Россия останется в ВТО, несмотря на попытки ее выдавить
Эту информацию журналистам сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
По словам дипломата, в настоящее время рассматриваются все варианты участия Российской Федерации в многосторонней торговле, при этом проводится комплексный анализ баланса преимуществ и недостатков полноправного членства в ВТО. Кремль исходит из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов.
Как подчеркнул Биричевский, в настоящее время недружественные государства предпринимают попытки объединиться и положить конец членству России во Всемирной торговой организации. В таких условиях самостоятельный выход будет воспринят западными недругами России как доказательство эффективности антироссийской линии, и они продолжили бы ужесточение этого курса.
Биричевский отметил, что в рамках ВТО руководством России особое внимание уделяется взаимодействию с партнерами из ближневосточного и азиатского регионов, а также Африки и Латинской Америки. Дипломат подчеркнул, что это страны так называемого мирового большинства, поэтому взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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11:45
Алексей Гладкий
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