Бежала бы подальше: российская блогерша Марина Ершова раскрыла самую раздражающую привычку китайцев

Представители семей из Поднебесной контактируют друг с другом каждый день, и родители живут жизнью детей, даже если тем за тридцать.

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова рассказала, какая привычка китайцев раздражает ее больше всех.

В личном блоге на платформе Дзен она также объяснила, почему никогда бы не вышла замуж за парня из Поднебесной.

Россиянка заметила, что члены китайских семей очень уважают друг друга.

У них семья на первом месте, особое внимание они уделяют детям, — подчеркнула Марина. Детей принято боготворить, что они и делают, своим отпрыскам ни в чем не отказывают.

При этом блогерша отметила, что у китайцев есть одна особенность, сильно раздражающая иностранцев. По ее словам, представители китайских семей каждый день контактируют друг с другом.

Никакой личной жизни и своего пространства, — посетовала она. Родители полностью погружены в жизнь детей, даже если тем 30 лет и они пытаются обзавестись своей семьей. Однако в соседней комнате живут родители, и просто везде суют свой нос.

Путешественница признала, что это касается практически всех сфер жизни.