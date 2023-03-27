Бежала бы подальше: российская блогерша Марина Ершова раскрыла самую раздражающую привычку китайцев
Представители семей из Поднебесной контактируют друг с другом каждый день, и родители живут жизнью детей, даже если тем за тридцать.
Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова рассказала, какая привычка китайцев раздражает ее больше всех.
В личном блоге на платформе Дзен она также объяснила, почему никогда бы не вышла замуж за парня из Поднебесной.
Россиянка заметила, что члены китайских семей очень уважают друг друга.
У них семья на первом месте, особое внимание они уделяют детям, — подчеркнула Марина.
Детей принято боготворить, что они и делают, своим отпрыскам ни в чем не отказывают.
При этом блогерша отметила, что у китайцев есть одна особенность, сильно раздражающая иностранцев. По ее словам, представители китайских семей каждый день контактируют друг с другом.
Никакой личной жизни и своего пространства, — посетовала она.
Родители полностью погружены в жизнь детей, даже если тем 30 лет и они пытаются обзавестись своей семьей. Однако в соседней комнате живут родители, и просто везде суют свой нос.
Путешественница признала, что это касается практически всех сфер жизни.
Уверена, что я такого бы не выдержала. Боюсь, из меня получилась бы неудачная невестка для молодого китайца, — констатировала она.
Подозреваю, что на другой день подала бы на развод, и бежала как можно дальше.
Опубликовано: Светлана Гарусева