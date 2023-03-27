Нетаньяху объявил о приостановке судебной реформы, вызвавшей массовые протесты

Как сообщила телерадиокомпания КАН, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о приостановке судебной реформы.

Как удалось узнать журналистам, главный идеолог инициативы и министр юстиции Ярив Левин осознал, что «другого выбора нет». Сообщается, ему осталось склонить к этой точке зрения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира — одного из самых ультраправых членов израильского кабинета министров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Нетаньяху во второй раз подряд отложил на неопределенный срок обращение к нации после того, как министр юстиции и министр национальной безопасности Израиля пригрозили увольнением в случае остановки судебной реформы.

Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов предусматривает сокращение полномочий Верховного суда, дает правительству контроль над назначением судей. По оценке местных средств массовой информации, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.