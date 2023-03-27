Патрушев: страны НАТО являются стороной украинского конфликта
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью журналистам «Российской газеты» о том, что страны Североатлантического альянса превратили Украину в крупный военный лагерь.
По словам Патрушева, главная цель НАТО — победить Россию на поле боя, а затем расчленить ее. Секретарь российского Совбеза отметил, что страны Североатлантического альянса поставляют украинским властям вооружение и боеприпасы, предоставляют вооруженным силам Украины данные разведки, используя для этого спутниковую группировку и большое количество беспилотников.
Также Патрушев подчеркнул, что украинских военных обучают инструкторы и советники Североатлантического альянса, а западные наемники воюют в составе националистических украинских батальонов. Поэтому, заявил Патрушев, государства НАТО фактически являются стороной украинского конфликта.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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13:32
Наталья Гончарова
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