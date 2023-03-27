Одна таблетка гидроперита способна заменить множество подкормок и укрепить рассаду

Это средство отлично насыщает почву кислородом, и может реанимировать даже очень слабое растение, ведь оно к тому же хороший стимулятор роста.

Рассада растет в небольших стаканчиках, где мало грунта, корням некуда расти, и питание ограничено? Многие дачники сталкивались с такой ситуаций - не у каждого ведь есть место для рассадки сеянцев в стаканчики, пэтому и доращивают их в общем контейнере.

Автор блога Маленькая дача на платфоме Дзен предложила свой оригинальный метод решения проблемы. При этом - довольно эффективный.

Она рекомендует использовать проверенную подкормку, которая содержит 70 % мочевины (карбамида) и порядка 30 % перекиси водорода. Дело в том, что мочевина - это азот, необходимый растениям для получения зеленой массы. Такая подкормка подходит не только сеянцам, но и домашним цветам.

Дополняющую ее перекись водорода опытные огородники применяют давно. Это средство отлично насыщает почву кислородом, и может реанимировать даже очень слабое растение, ведь оно к тому же хороший стимулятор роста.

Правда, перебарщивать с такой подкормкой не стоит: достаточно использовать всего раз - чтобы не было ущерба для урожая и перекорма.

Эффект от полива перекисью в том, что он укрепляет корни, иммунитет. А карбамид наращивает зеленую массу, что необходимо для фотосинтеза и для развития растения.

Чтобы приготовить подкормку, нужно на 1 литр отстоянной воды взять 1 таблетку гидроперита, перемешать и полить под корень - в среднем не более 3 столовых ложек на 1 стакан рассады. Вносить по влажной почве, так она лучше дойдет до корней. Хранить раствор не надо: лучше готовить то, что используется сразу.

Гидроперит можно применять и для подкормки клубники: также 1 таблетку на 1 литр воды.