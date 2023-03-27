Основатель Alibaba Джек Ма замечен в Китае после долгого отсутствия

Миллиардер китайского происхождения возвратился в КНР после года пребывания за рубежом, сообщает South China Morning Post.

Издание, которое основала Alibaba, сообщает, что Ма сделал короткую остановку в Гонконге, где встретился с друзьями и побывал на международной художественной ярмарке Art Basel.

Источник сообщает, что бизнесмен предпринял свое мировое турне, чтобы познакомиться с ведением сельского хозяйства в разных странах и перенять новые технологии агрокультуры.

В январе самый богатый человек в Китае отказался от контроля над гигантом финансовых технологий Ant Group.

Некоторые комментаторы восприняли это как еще одно доказательство того, что он попал в немилость к Коммунистической партии Китая из-за своей независимой позиции.