Крепче не бывает: как вырастить рассаду так, чтобы она не истончалась и не вытягивалась

Не стоит сажать семена раньше срока, а когда проклюнутся, им необходимо обеспечить хорошее освещение и нужный градус тепла.

Почему рассада вытягивается? Факторов несколько.

Ранний сев

Если поторопиться и посеять семена раьше срока, рассада передержится и будет тянуться вверх в поисках лучей света.

Загущенные посевы

Расстояние между растениями также нужно выдерживать согласно рекомендациям. Иначе сразу после того, как они взойдут, - начнут конкурировать друг с другом за свет и питание. Если нет надежды на качество семян, и посеяли с запасом, нужно их своевременно проредить и пикировать.

Мало света

Пытаясь компенсировать дефицит солнечных лучей, саженцы стремятся вверх. Потому рассаду нужно ставить на южный подоконник. А если и этого мало - досвечивать.

Кардинальное решение – досвечивание рассады с момента ее прорастания специальными фитосветильниками. Если таковых нет, можно использовать и обычные люминесцентные лампы.

Температурный режим

Как только растение проросло, сеянцам на 3–4 дня нужно обеспечить температуру 14–18° C и максимальное освещение. После этого - перенести рассаду в более теплое место с оптимальной освещенностью.

Неправильный полива и подкормки

Кажется, что бледная вытянувшаяся рассада просит о питании. Но это не так: избыток подкормок только усугубит положение. До пикирования рассаду вообще лучше не подкармливать. Распикированные сеянцы надо подкормить спустя 7–10 дней после пересадки.