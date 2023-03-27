Патрушев: Россия обладает уникальным оружием, способным уничтожить США

Николай Патрушев сообщил о способности России ликвидировать любого потенциального противника, включая Соединённые Штаты.

27 марта председатель российского Совета безопасности Николай Патрушев публично заявил, что в американском Госдепе считают возможным нанесение превентивного удара по России со стороны США, после чего вооружённые силы РФ якобы не смогут ответить на агрессию. По мнению Патрушева, подобное мнение американских военных чиновников не является дальновидным.

Николай Патрушев утверждает, что в настоящий момент российская армия обладает уникальными вооружениями современного образца, с помощью которых Москва может уничтожить любого противника, и Соединённые Штаты не являются исключением. При этом политик отметил, что лидеры западных государств находятся в плену реваншистских настроений и хотят одержать военную победу над Россией.

Накануне Владимир Путин дал интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, рассказав ему, что администрация Москвы приняла решение о временном размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Путин подчёркивает, что власти России не намерены передавать свои ядерные вооружения Минску и хотят лишь обучить белорусских военных пользованию подобным оружием.

Также Владимир Путин сообщил, что строительство первых хранилищ для ядерного оружия в Беларуси будет завершено к 1 июля 2023 году, когда представители белорусской армии уже будут обладать навыками по применению ядерных вооружений в случае угрозы безопасности Союзному государству.

Также Путин заявил, что уже не менее десяти белорусских самолётов были переоборудованы для возможности несения боеприпасов с ядерной боевой частью, о чём российский президент заранее договорился с Александром Лукашенко.