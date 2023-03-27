GT: решение Путина по ядерному оружию в Беларуси стало сигналом для США

Издание Global Times утверждает, что Владимир Путин послал серьёзный сигнал американскому правительству, которое поддерживает Украину во время российской спецоперации.

Китайское информационное агентство Global Times опубликовало новую колонку, в рамках которой рассказало, что решение правительства Соединённых Штатов оказывать военную и финансовую поддержку Киеву во время российской СВО спровоцировало Владимира Путина на принятие решения по переброске ядерного оружия в Беларусь.

Аналитики китайской газеты сходятся во мнении, что таким образом Путин послал чёткий сигнал главам государств коллективного Запада, наглядно продемонстрировав, что Россия готова оперативно принимать контрмеры на наращивание поставок современных западных вооружений в Украину.

В GT отмечают, что официальные представители Пентагона отличились крайне сдержанное реакцией на решение Владимира Путина перебросить в Беларусь российские ядерные вооружения, поскольку американские военные чиновники заявили, что подобные меры не угрожают национальной безопасности США.

Кроме того, авторы статьи Global Times утверждают, что администрация Белого дома надеется на возможность завершения спецоперации внутри украинского государства посредством интенсификации оказания помощи подразделениям ВСУ, что в перспективе может измотать Россию.

Характерно, что накануне председатель китайского правительства Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом, проведя переговоры с Владимиром Путиным. По итогам переговоров Путин сообщил, что высоко оценивает мирный план Пекина по урегулированию конфликта в Украине, отметив, что посредником в переговорах между Киевом и Кремлём может стать именно Китай.