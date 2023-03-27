Орхидея любит лимон: составы на основе цитрусового укрепляют здоровье и обеспечивают пышное цветение растения

Это капризное растение, которое требует внимания, но при этом радует хозяев своей красотой и пышным цветением.

Орхидея - растение капризное. Но в то же время радует хозяев своей красотой и пышным цветением. Автор канала Дом цветов на платформе Дзен рассказала, как поддерживать красоту и здоровье этого растения с помощью обычного лимона.

Опрыскивать раствором лимонной кислоты эти цветы можно в жаркую погоду либо при высокой (плюс 24 градуса и выше) температуре в комнате. В остальных случаях можно просто протереть листья.

Для приготовления раствора для опрыскивания нужно взять 1 ч.л. лимонного сока на 1 л. теплой воды. Обрызгать листья, воздушные корни. Затем ватным диском убрать лишнюю влагу в точке роста.

Ограничение для этой процедуры только одно - прохладный воздух. Особенно цветы будут благодарны за данную температуру при сухом воздухе. В среднем растение нужно обрызгивать таким средством 2-3 раза в месяц.

Чтобы сделать раствор для протирания листьев, нужно 1 ст.л. сока лимона растворить в 1 ст.л. воды. Смочить ватный диск и легкими движениями пройтись по поверхности листьев. Процедура добавляет глянца растению и положительно влияет на формирование цветочных почек на цветоносах.

Протирать листья можно лишь раз в месяц, чтобы не нарушить защитный слой. И не только таким раствором, а протирать листья в принципе.

Еще один вариант использования лимона - полив корней. Такая манипуляция позволяет оживить старые корни и быстрее образовать новые.

Лимонный сок также смягчает жесткую водопроводную воду и обогащает ее витаминами. Кроме того, обеспечивает растение углеводами, которые нужны для роста новых листьев и цветоносов.

Раствор для полива готовится из расчета 1 ч.л. лимонного сока на 1 л. теплой воды. Поливать способом погружения в раствор на 15-20 минут. Процедуру осуществлять раз-два в месяц. Нельзя поливать только цветущие орхидеи, потому что они могут из-за этого сбрасывать цветы.