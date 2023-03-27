Патрушев: у России есть уникальное оружие, способное уничтожить любого противника

В интервью «Российской газете» секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что у России имеется вооружение, способное уничтожить любого противника.

Патрушев акцентировал внимание на том, что РФ не занимается запугиванием и весьма терпелива, но при этом, в стране имеется вооружение, с помощью которого можно противостоять любому противнику в случае реальной угрозы. Это касается и Соединенных Штатов.

Секретарь Совбеза предупредил, что американские политики ошибаются, когда рассчитывают на то, что Россия не будет способна ответить в случае превентивного удара американцев.

Такие рассуждения Патрушев назвал недальновидностью и глупостью.