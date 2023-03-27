Комментаторы британской газеты Daily Mail подвергли критике Владимира Зеленского и актёра Орландо Блума, которые провели встречу в Украине.

Днём 27 марта новостное издание Daily Mail опубликовало статью о том, что британский киноактёр Орландо Блум, снимавшийся во "Властелине колец" и "Пиратах Карибского моря", посетил Украину в качестве посла доброй воли от организации Unicef, побывав в городах Киев, Демидов и Ирпень.

Во время своей рабочей поездки Блум встретился с Владимиром Зеленским, придя в его офис в присутствии журналистов, после чего мужчины устроили совместную фотосессию, на которой они сидят за столом и разговаривают. По данным СМИ, Орландо Блум пробыл в Украине с визитом трое суток.

Читатели информагентства Daily Mail подвергли Блума и Зеленского обширной критике, усомнившись в том, что на территории украинского государства действительно идёт военный конфликт, поскольку главу этой страны свободно посещают знаменитости образца Голливуда, при этом проводя с политиком фотосессии.

Некоторые из пользователей Daily Mail принялись иронизировать на тему того, что зарубежные актёры кино приезжают в Украину попытки решить все проблемы данного государства, однако в действительности подобные поездки выглядят странно и не имеют никакого положительного эффекта для Киева.

Характерно, что читателей британской интернет-газеты сошлись во мнении о том, что Владимир Зеленский и Орландо Блум являются не самыми выдающимися актёрами.